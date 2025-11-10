Jovem morre após sofrer grave acidente na BR-060, em Abadiânia

Equipe médica da concessionária que administra o trecho da rodovia confirmaram o falecimento

Jovem morreu após perder controle do veículo e sair da pista. (Foto: Divulgação/PRF)

Um jovem, de 22 anos, morreu após sofrer um grave acidente na BR-060, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima trafegava em uma motociclista, no sentido Anápolis–Alexânia, quando perdeu o controle da direção.

Dessa forma, ele saiu para o acostamento e colidiu contra a defensa metálica e uma placa de sinalização.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O óbito foi confirmado por equipe médica da concessionária que administra o trecho da rodovia.

Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe.

As causas do acidente, ocorrido no fim da tarde deste sábado (08), serão apuradas pelas autoridades competentes.

