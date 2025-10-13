Motorista morre preso às ferragens após grave acidente na GO-338, próximo a Abadiânia

Colisão também envolveu outras quatro pessoas, que foram resgatadas pelo Samu

Natália Sezil - 13 de outubro de 2025

Motorista morreu após grave colisão na GO-338. (Foto: Reprodução/@wellington.marques.77)

Um motorista, de 71 anos, morreu após se envolver em uma grave colisão na GO-338, próximo a Planalmira, distrito de Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (13).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pôde apenas retirar o corpo do idoso, que estava preso às ferragens.

Imagens feitas no local mostram o estado em que ficou o veículo, um Ford Pampa L. A parte dianteira ficou completamente destruída e as portas foram amassadas.

O outro automóvel envolvido, um Chevrolet Cruze, tinha quatro ocupantes, incluindo uma criança de sete anos.

Todos foram encontrados estáveis, sendo conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade de saúde.

Diante do óbito do primeiro motorista, as autoridades também solicitaram a realização de perícia e de exame cadavérico.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve apurar as condições do acidente, para entender o que causou a colisão e tomar as devidas medidas legais.

NÃO RESISTIU 🚘 Motorista morre preso às ferragens após grave acidente na GO-338, próximo a Abadiânia Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/t31RqKOs2q — Portal 6 (@portal6noticias) October 13, 2025

