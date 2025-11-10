Padrasto é preso em flagrante após amputar dedo do enteado durante briga, em Goiânia

Garoto foi levado para atendimento médico e precisou tratar ferimento

Da Redação - 10 de novembro de 2025

Padrasto utilizou um objeto perfurocortante para decepar dedo do enteado. (Foto: Divulgação/PM)

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após decepar o sexto dedo da mão do enteado, de 07 anos, durante uma discussão com a ex-companheira.

O caso aconteceu no Residencial Itaipú, neste sábado (08) em Goiânia e o suspeito estava alcoolizado.

Segundo a mãe da vítima, o padrasto usou uma lâmina para cortar um dedo extra que a criança possuía.

O garoto foi levado para atendimento médico e precisou de dois pontos.

A mãe da criança contou que tentava se separar do ex-companheiro havia duas semanas, mas ele dificultava a saída.

Após a denúncia, equipes do 7º Batalhão localizaram o homem nas proximidades do setor e o encaminharam à Central de Flagrantes.

A mãe da criança afirmou que deseja retornar ao Pará e dar fim à relação com o agressor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!