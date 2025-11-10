Padrasto é preso em flagrante após amputar dedo do enteado durante briga, em Goiânia
Garoto foi levado para atendimento médico e precisou tratar ferimento
Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após decepar o sexto dedo da mão do enteado, de 07 anos, durante uma discussão com a ex-companheira.
O caso aconteceu no Residencial Itaipú, neste sábado (08) em Goiânia e o suspeito estava alcoolizado.
Segundo a mãe da vítima, o padrasto usou uma lâmina para cortar um dedo extra que a criança possuía.
O garoto foi levado para atendimento médico e precisou de dois pontos.
A mãe da criança contou que tentava se separar do ex-companheiro havia duas semanas, mas ele dificultava a saída.
Após a denúncia, equipes do 7º Batalhão localizaram o homem nas proximidades do setor e o encaminharam à Central de Flagrantes.
A mãe da criança afirmou que deseja retornar ao Pará e dar fim à relação com o agressor.
