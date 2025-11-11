A última palavra que entrou no dicionário e o que ela significa
Termo reflete o impacto da tecnologia no comportamento das pessoas e agora faz parte oficial da língua portuguesa
A Academia Brasileira de Letras (ABL) atualizou recentemente o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e incluiu uma nova palavra que representa um fenômeno cada vez mais presente na sociedade moderna: nomofobia.
O que significa nomofobia
A palavra é formada pela junção de “no mobile” (sem celular) e “-fobia” (medo), e descreve a ansiedade ou desconforto intenso diante da possibilidade de ficar sem o smartphone ou sem acesso à internet.
Na prática, o termo é usado para definir comportamentos como checar o celular o tempo todo, sentir nervosismo ao perceber que o aparelho ficou em casa, ou experimentar sensação de isolamento quando o telefone está sem sinal ou bateria.
Embora ainda não seja reconhecida oficialmente como um transtorno psicológico em manuais médicos, a nomofobia já é vista por especialistas como um reflexo do uso excessivo das tecnologias e da dependência digital crescente.
Por que a palavra foi incluída
A inclusão de nomofobia no dicionário evidencia como a língua acompanha as transformações sociais e tecnológicas.
Termos que antes estavam restritos a artigos científicos ou reportagens de comportamento agora ganham registro oficial — um sinal de que o vocabulário se adapta à realidade contemporânea.
Com isso, o português reforça seu caráter vivo e dinâmico: um idioma que evolui junto com as mudanças culturais, emocionais e tecnológicas da sociedade.
