Cheirar o suor das axilas de outras pessoas pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade

Um estudo recente apontou que o odor humano pode ter um papel surpreendente na redução desse sentimento

Pedro Ribeiro - 07 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Você já imaginou que algo tão curioso quanto o cheiro corporal pudesse ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade?

Pois é exatamente isso que pesquisadores suecos estão investigando.

Um estudo recente apontou que o odor humano, especialmente o suor das axilas, pode ter um papel surpreendente na redução da ansiedade social.

A explicação pode estar nas conexões entre o olfato e as emoções — e os resultados iniciais são mais promissores do que parecem.

De acordo com cientistas do Instituto Karolinska, na Suécia, o cheiro do suor pode influenciar diretamente o estado emocional de quem o inala.

Em testes realizados, voluntários com sintomas de ansiedade social foram expostos a amostras de suor humano enquanto participavam de sessões de mindfulness — uma terapia que estimula a concentração no momento presente.

Os pesquisadores descobriram que as mulheres expostas ao odor apresentaram uma melhora mais significativa do que aquelas que apenas sentiram ar puro.

Isso indica que certos compostos presentes no suor podem ativar áreas cerebrais relacionadas às emoções, promovendo calma e bem-estar.

Como o olfato afeta nossas emoções

O olfato é um dos sentidos mais ligados à memória e às emoções.

Ele envia sinais diretamente ao sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelos sentimentos e pela resposta emocional.

Por isso, cheiros familiares podem provocar sensações de conforto, segurança e até relaxamento — o que ajuda a explicar por que o cheiro de outra pessoa pode aliviar os sintomas de ansiedade.

Desde o nascimento, o ser humano tem o olfato como um guia emocional.

Bebês, por exemplo, reconhecem o cheiro da mãe e se acalmam com ele. Essa conexão instintiva mostra o poder do cheiro em influenciar o comportamento e o humor.

O estudo

Os pesquisadores coletaram suor de pessoas que assistiam a filmes de comédia e de terror — situações que despertam emoções diferentes.

Curiosamente, ambos os tipos de suor tiveram efeito semelhante sobre as voluntárias com ansiedade.

Isso sugere que o benefício não depende do tipo de emoção sentida, mas talvez de uma resposta química natural que o corpo libera pelo suor.

Segundo Elisa Vigna, pesquisadora responsável pelo estudo, o contato com o odor corporal humano, por si só, pode transmitir uma sensação de conexão e segurança, o que ajuda a reduzir a tensão emocional.

O que isso significa para o futuro das terapias

Embora a ideia pareça inusitada, o estudo abre caminho para novas abordagens no tratamento dos sintomas de ansiedade.

Ainda é cedo para considerar o suor humano como um recurso terapêutico oficial, mas os resultados reforçam como nosso corpo pode oferecer caminhos naturais para o equilíbrio mental.

Especialistas destacam que o olfato está diretamente ligado ao bem-estar emocional.

Perder esse sentido, por exemplo, pode causar tristeza e isolamento — o que mostra o quanto ele é essencial para nossa saúde mental.

A importância de cuidar da mente de forma integral

A pesquisa mostra que o tratamento da ansiedade não depende apenas de medicamentos, mas também de entender como o corpo e os sentidos se comunicam com as emoções.

Técnicas como o mindfulness, combinadas a descobertas como essa, podem abrir novas possibilidades para quem enfrenta os sintomas de ansiedade no dia a dia.

Talvez o segredo para se acalmar esteja, literalmente, no ar — ou melhor, no cheiro de quem está por perto.

