É grave estado de saúde de menino de 8 anos atropelado em Anápolis; motorista fugiu
Vítima foi encaminhada por socorristas ao Heana, em decorrência da seriedade dos ferimentos
É grave o estado do menino de 08 anos que foi atropelado na noite desta segunda-feira (10), na Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Vila Harmonia, em Anápolis.
Conforme o relato de testemunhas, a criança foi atingida por um carro cinza, que fugiu do local sem prestar socorros à vítima, que ficou caída no asfalto.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao garoto, que sofreu ferimentos preocupantes.
Dessa forma, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), acompanhado pela mãe.
Um homem que presenciou o acidente contou à Polícia Militar (PM) que tentou impedir a fuga do motorista, mas não conseguiu.
O atropelamento foi registrado em uma delegacia de Anápolis e caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações.
Até o momento, o condutor do veículo ainda não foi localizado.
O Portal 6 tentou entrar em contato com a administração do Heana na manhã desta terça-feira (11) para atualizar o estado de saúde do garoto. Porém, não houve retorno até a publicação da matéria e o espaço segue aberto.
