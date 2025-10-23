Câmera flagra quando adolescente é atropelado ao atravessar a rua correndo no Centro de Anápolis

Carro parou para que a vítima passasse, mas motociclista em alta velocidade a atingiu em cheio

Adolescente foi atingido ao atravessar a rua correndo.
Adolescente foi atingido ao atravessar a rua correndo. (Foto: Reprodução)

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um adolescente, de 12 anos, tentou atravessar a rua correndo e acabou atropelado, no final da tarde desta quinta-feira (23), em Anápolis.

O registro ocorreu na Rua Barão do Rio Branco, no Centro da cidade, pouco depois das 17h. A vítima ainda usava o uniforme escolar quando o acidente aconteceu.

O vídeo mostra o momento em que o adolescente sai de uma loja e se aproxima do meio fio. Ele vê os carros ainda parados no semáforo e “acelera o passo”.

O garoto tenta atravessar a rua rapidamente, mas não vê quando um motociclista se aproxima pela direita da via. O condutor também não consegue vê-lo, colidindo com a vítima.

O impacto faz com que o adolescente caia sentado no asfalto. O motociclista olha para trás, mas segue caminho enquanto o garoto levanta mancando.

Depois do acidente, a mãe da vítima esteve no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou até o Hospital Municipal Alfredo Abrahão com a suspeita de uma fratura no tornozelo.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada e recolheu o possível número da placa da motocicleta. Agora, o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve tomar as devidas providências legais sobre a colisão.

