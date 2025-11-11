Folhas de louro com fermento em pó: como usar e para que serve

Duas substâncias comuns da despensa estão surpreendendo por uma combinação poderosa e versátil

Magno Oliver - 11 de novembro de 2025

(Foto: freepik)

Quando o assunto é limpeza e bem-estar domésticos, os internautas no Tik Tok continuam sendo uma verdadeira vitrine de truques curiosos e baratos.

E um dos mais comentados do momento une dois ingredientes que todo mundo tem em casa: folhas de louro e fermento em pó.

A combinação vem sendo testada por diaristas, donas de casa e promete efeitos poderosos na limpeza, no aroma e até na purificação de ambientes.

O louro, conhecido por seu aroma intenso e ação antibacteriana, ajuda a eliminar odores e afastar insetos. Já o fermento em pó, com sua leve alcalinidade, é excelente para neutralizar cheiros e remover sujeiras difíceis.

Folhas de louro com fermento em pó: como usar e para que serve

Juntos, formam uma dupla capaz de deixar a casa mais limpa e perfumada sem o uso de produtos químicos agressivos.

Para usar, basta misturar uma colher de fermento com três folhas de louro secas, trituradas ou inteiras, em um pequeno recipiente aberto.

O truque pode ser colocado no banheiro, dentro do guarda-roupa, próximo ao lixo ou na cozinha, ajudando a eliminar maus odores e deixar o ar mais agradável. Também é possível ferver o louro com fermento para aromatizar o ambiente de forma natural.

Além disso, algumas pessoas utilizam a mistura para limpar panelas e pias de inox. Pois o fermento atua como agente de limpeza suave, enquanto o louro deixa um leve perfume herbal.

É um método ecológico e acessível, ideal para quem busca soluções sustentáveis no dia a dia.

