Folhas de louro com fermento em pó: como usar e para que serve
Duas substâncias comuns da despensa estão surpreendendo por uma combinação poderosa e versátil
Quando o assunto é limpeza e bem-estar domésticos, os internautas no Tik Tok continuam sendo uma verdadeira vitrine de truques curiosos e baratos.
E um dos mais comentados do momento une dois ingredientes que todo mundo tem em casa: folhas de louro e fermento em pó.
A combinação vem sendo testada por diaristas, donas de casa e promete efeitos poderosos na limpeza, no aroma e até na purificação de ambientes.
O louro, conhecido por seu aroma intenso e ação antibacteriana, ajuda a eliminar odores e afastar insetos. Já o fermento em pó, com sua leve alcalinidade, é excelente para neutralizar cheiros e remover sujeiras difíceis.
Folhas de louro com fermento em pó: como usar e para que serve
Juntos, formam uma dupla capaz de deixar a casa mais limpa e perfumada sem o uso de produtos químicos agressivos.
Para usar, basta misturar uma colher de fermento com três folhas de louro secas, trituradas ou inteiras, em um pequeno recipiente aberto.
O truque pode ser colocado no banheiro, dentro do guarda-roupa, próximo ao lixo ou na cozinha, ajudando a eliminar maus odores e deixar o ar mais agradável. Também é possível ferver o louro com fermento para aromatizar o ambiente de forma natural.
Além disso, algumas pessoas utilizam a mistura para limpar panelas e pias de inox. Pois o fermento atua como agente de limpeza suave, enquanto o louro deixa um leve perfume herbal.
É um método ecológico e acessível, ideal para quem busca soluções sustentáveis no dia a dia.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!