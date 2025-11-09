O biscoitinho que leva só 3 ingredientes e fica pronto rapidinho (perfeito para comer tomando café)

Em poucos minutos, você prepara um lanche delicioso, sem complicação e com aquele gostinho caseiro

Pedro Ribeiro - 09 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Receitas e Dicas Saborosas)

Se tem uma receita que conquista corações pela simplicidade, é a do biscoitinho caseiro.

Crocante por fora, macio por dentro e com aquele sabor que lembra casa de vó, esse biscoitinho leva apenas três ingredientes que você provavelmente já tem em casa.

E o melhor: fica pronto em poucos minutos, ideal para acompanhar um café fresquinho no meio da tarde.

Para preparar essa delícia, você vai precisar de:

500 gramas de amido de milho;

1 caixinha de leite condensado (395 gramas);

200 gramas de manteiga ou margarina.

Esses três ingredientes se transformam em uma massa leve e deliciosa, perfeita para qualquer hora do dia.

Como preparar o biscoitinho

O preparo é simples e rápido:

Em um recipiente grande, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Amasse com as mãos até que a massa desgrude completamente dos dedos. Modele os biscoitinhos no formato que preferir e coloque-os em uma assadeira. Achate levemente com um garfo para dar aquele charme caseiro. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, ou até que a parte de baixo esteja levemente dourada.

E tem mais: não é preciso untar a forma! Isso facilita ainda mais o processo e evita sujeira na cozinha.

Dica para o ponto ideal da massa

Se perceber que o biscoitinho está grudando nas mãos, adicione um pouquinho mais de amido de milho.

Isso vai deixar a textura mais firme e fácil de moldar, sem comprometer o sabor.

Um biscoitinho para toda hora

O melhor desse biscoitinho é que ele combina com tudo — café, chá ou até um copo de leite gelado.

Ele também é ótimo para presentear, servir em encontros com amigos ou deixar em um pote para petiscar durante o dia.

E como leva poucos ingredientes, é uma opção econômica e irresistível.

Esse biscoitinho é a prova de que simplicidade e sabor andam juntos.

Em poucos minutos, você prepara um lanche delicioso, sem complicação e com aquele gostinho de feito em casa.

