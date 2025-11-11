Funcionário destrói obra de arte por acidente em museu de Taiwan

Trabalhador viu o item empoeirado e decidiu limpá-lo, sem saber que a "sujeira" era parte do projeto

Folhapress - 11 de novembro de 2025

Pó era parte essencial da obra de arte. (Foto: Reprodução)

Um funcionário destruiu acidentalmente uma obra de arte no Museu de Arte de Keelung, em Taiwan, ao tentar limpar a obra.

Intitulado “Inverted Syntax-16”, do artista Chen Sung-Chih, o trabalho consiste em espelhos antigos cobertos por poeira. O funcionário, porém, acreditou que o objeto estava sujo e, então, decidiu limpá-lo.

Ocorre que a poeira, acumulada ao longo de 40 anos, era parte integral da obra. Outros funcionários do museu tentaram intervir, mas era tarde demais. O trabalho já havia sido danificado. O caso aconteceu na última segunda-feira (3), durante a exposição “We Are Me”.

O Departamento de Cultura e Turismo de Keelung pediu desculpas ao artista. O órgão deve pagar uma indenização pelos danos.

Um caso parecido aconteceu no ano passado na Holanda. À época, um funcionário de um museu jogou fora acidentalmente uma obra de arte.

A escultura “All The Good Times We Spent Together”, do artista francês Alexandre Lavet, se parece com duas latas de cerveja vazias. Ela estava exposta no elevador do museu LAM, em Lisse, na Holanda, quando um mecânico que trabalha no local a jogou no lixo.

Froukje Budding, porta-voz do museu, disse à AFP que as obras do LAM são frequentemente expostas em lugares incomuns, por isso a escultura se encontrava no elevador. “Agora colocamos a obra em um lugar mais tradicional, em um pedestal, para que ela possa descansar após sua aventura”, disse Budding.

A obra foi encontrada no lixo pela curadora Elisah van den Bergh, que, após retornar de uma pausa no trabalho, notou que as latas haviam sumido. As duas garantiram que não há nenhum ressentimento em relação ao funcionário, que estava apenas “fazendo o trabalho dele”.