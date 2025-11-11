Goiás em alerta para tempestades e rajadas de vento de até 50 km/h

Combinação de calor e umidade criará ambiente ideal para desenvolvimento de áreas de instabilidade

Gabriella Pinheiro - 11 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiás. (Foto: Felipe Homsi)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco potencial de tempestades, com chuvas entre 20 e 30 mm/hora ou 40 mm/dia, e possibilidade de rajadas de vento de até 50 km/h, na próxima quarta-feira (12).

De acordo com o boletim, haverá sol e variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade criará o ambiente ideal para o desenvolvimento de áreas de instabilidade, elevando o risco de pancadas de chuva de curta duração e localizadas, além da possibilidade de formação de tempestades isoladas, acompanhadas de fortes rajadas de vento e descargas elétricas.

Entre as regiões, Norte e Leste devem registrar os maiores índices pluviométricos, com 20 mm. Logo atrás estão as regiões Oeste, Sudoeste e Centro, com 15 mm cada. Por fim, o Sul deve ter 10 mm.

Em relação aos municípios, Flores de Goiás deve ter 15 mm de chuva, seguida por Porangatu, Ipameri, Ceres, Goianésia, Rubiataba, Araguapaz, Formosa, Palmeiras de Goiás, Firminópolis, Palminópolis, Cabeceiras e Hidrolândia, com 10 mm cada.

Anápolis, Cristalina, Santa Helena, Iporá, Aruanã, Doverlândia, Cocalzinho e Minaçu aparecem com 8 mm, enquanto Rio Verde, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Montes Claros, Caiapônia e São João da Paraúna devem ter 7 mm — cenário semelhante ao de Jataí, que deve registrar 6 mm.

Por fim, Goiânia, Itumbiara, Catalão, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos e Davinópolis devem apresentar os menores índices de chuva, com 5 mm.

