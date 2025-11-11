Novo Urbanismo: Aparecida de Goiânia vai ganhar bairro planejado pioneiro no Centro-Oeste

Projeto tem como objetivo resgatar senso de comunidade e deve ser lançado em 2026

Gabriella Pinheiro - 11 de novembro de 2025

Imagem mostra vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A cidade de Aparecida de Goiânia prepara-se para receber, no próximo ano, um modelo urbano pioneiro no Centro-Oeste. Trata-se do lançamento do primeiro bairro com atributos do Novo Urbanismo — movimento surgido nos Estados Unidos (EUA) na década de 1980, que visa priorizar o planejamento urbano em escala humana.

Na prática, a iniciativa tem como objetivo resgatar o senso de comunidade e pertencimento, proporcionando um setor completo, em que os moradores poderão trabalhar, estudar, morar e ter acesso ao lazer — além de reduzir a necessidade do uso de veículos.

Batizado como “Cidade do Amanhã” e assinado pelo arquiteto gaúcho Guilherme Takeda, o projeto está sendo desenvolvido pela CINQ Inteligência Urbana e será pioneiro no Centro-Oeste.

A primeira etapa será implantada em uma área de 80 hectares, de um total de 310 hectares, a pouco mais de um quilômetro do Centro da cidade, no setor Cidade do Amanhã.

Ao Portal 6, o sócio da CINQ e engenheiro Eduardo Oliveira explica que o Novo Urbanismo busca resgatar a convivência e a interação humana com a cidade, proporcionando mais bem-estar e senso de pertencimento para as populações urbanas.

“Nós prezamos por alguns pilares, como o princípio da caminhabilidade, a diversidade de residências, grandes parques criativos — que terão cultura e lazer —, além da criação de identidade, com espaço público e um parque linear que formará uma área verde de 120 mil m²”, diz.

De acordo com o profissional, a ideia é que o setor se torne um grande destino para a região metropolitana, onde moradia, trabalho, comércio e lazer coexistam em um mesmo território.

“É uma cidade dentro de uma cidade. […] Com a verticalização, fomos deixando de ter espaços adequados para as pessoas, e queremos fazer esse resgate. Queremos criar lugares e um bairro caminhável, onde as pessoas possam levar as crianças e os filhos à escola […] É realmente um bairro que vai se tornar a nova centralidade”, explica.

A previsão é que o lançamento ocorra no primeiro trimestre de 2026, com os primeiros empreendimentos já alinhados ao novo modelo.

Segundo Eduardo, a expectativa é que, nos próximos cinco anos, o conceito esteja ainda mais consolidado, com tempo suficiente para construir, cativar e criar uma relação sólida com os moradores.

“O Novo Urbanismo é uma resposta ao esgotamento do modelo urbano vigente. É uma visão que recoloca o ser humano no centro do planejamento e busca reconstruir a relação entre cidade, comunidade e natureza”, finaliza.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!