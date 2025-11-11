Novo MacBook de baixo custo tá fazendo muita gente abandonar Windows e Chromebook

Um novo computador está atraindo usuários que até então evitavam a marca

Magno Oliver - 11 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A Apple prepara um verdadeiro ponto de virada tecnológica e digital em sua estratégia que promete revolucionar o consumo de eletrônicos já no primeiro semestre de 2026.

Isso porque, pela primeira vez, a gigante vai lançar um notebook de baixo custo, com codinome “J700”, e com preço bem abaixo de US$ 1.000 (cerca de R$ 5306.50), com objetivo claro de conquistar usuários de Google Chromebooks e PCs com Windows 11.

O público-alvo desse novo MacBook são estudantes, usuários corporativos de tarefas básicas e quem navega, edita documentos ou assiste vídeos, ou seja, grande parte do mercado de entrada.

A Apple escolheu componentes mais simples, como processador de iPhone e tela LCD menor que 13,6 ″, para reduzir custos sem sair do ecossistema macOS.

A consequência prática dessa estratégia é visível: usuários de Windows que enfrentaram limitações com versões antigas ou que querem sair de Chromebooks de baixo desempenho veem uma nova opção.

A Apple abre sua porta para quem antes achava o valor de entrada das máquinas Mac fora do alcance.

Para as empresas e o setor educacional, especialmente nos EUA, essa jogada pode ter peso ainda maior. Os Chromebooks dominaram em muitas escolas por custo-benefício, enquanto a Apple ficava de fora desse segmento. Agora, com um modelo macOS acessível, a marca pode ganhar terreno mais amplo e fidelizar novos usuários ao seu ecossistema.

O novo MacBook econômico não é apenas um produto, é um movimento estratégico da Apple que pode reconfigurar o mercado de computadores de entrada. Quem usa Windows ou ChromeOS pode estar prestes a mudar de lado e a Apple está preparada.

