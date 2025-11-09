Procura-se ladrão que furtou seis potes de Nutela em tradicional supermercado de Anápolis

Suspeito é descrito como um homem negro e magro, que no momento da ação vestia uma blusa marrom, bermuda jeans e chinelos

Da Redação - 09 de novembro de 2025

Total de seis cremes de avelã foram levadas pelo rapaz. (Foto: PMGO)

O 4ºBPM de Anápolis reforçou o patrulhamento nas mediações da Vila Santa Maria de Nazareth para tentar encontrar um homem que na tarde deste domingo (09) realizou um furto peculiar na tarde deste sábado (09): seis potes de Nutella.

O crime aconteceu em um tradicional supermercado da cidade, o Super Vi, localizado na Avenida Ana Jacinta. O autor do crime, que ainda não foi identificado, causou um prejuízo de quase R$ 200 ao estabelecimento e conseguiu escapar antes da chegada da viatura.

O suspeito é descrito como um homem negro e magro, que no momento da ação vestia uma blusa marrom, bermuda jeans e chinelos.

Segundo o relato de uma testemunha que presenciou toda a cena, o homem entrou no supermercado por volta das 14h, pegou os seis potes do famoso creme de avelã, no valor de R$ 33,19 cada, e tentou sair sem pagar.

A testemunha ainda tentou conter o ladrão, mas não obteve sucesso, e o homem fugiu em rumo desconhecido.

Uma equipe da PM foi acionada no local e orientou os responsáveis pelo supermercado a conferir as imagens das câmeras de segurança e a registrar um complemento ao boletim de ocorrência na delegacia, caso sintam falta de mais algum produto.

As buscas pelo “ladrão de Nutella” continuam. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do autor pode ser repassada pelo 190.

