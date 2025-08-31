Conheça a cidade goiana que possui um dos maiores outlets do Centro-Oeste

Não só pela mercadoria, mas pela experiência que se desenrola entre Goiânia e Brasília

Anna Júlia Steckelberg - 31 de agosto de 2025

Unidade da Outlet Premium Brasilia é localizada em Alexânia. (Foto: Divulgação/Outlet Premium)

Alexânia nasceu junto com Brasília, seu povoamento começou em abril de 1957, às margens da BR-060, virando ponto estratégico entre Anápolis e a nova capital federativa. Com cerca de 27.008 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE de 2022, o município parecia discreto, até que, em 2012, inaugurou ali o Outlet Premium Brasília. Um marco no Centro-Oeste, com estrutura que surpreende qualquer viajante de passagem.

O Outlet Premium Brasília se impõe com mais de 80 lojas, reunindo marcas nacionais e internacionais que atraiam consumidores em busca de descontos o ano inteiro. O investimento inicial foi de R$ 80 milhões, gerando cerca de dois mil empregos diretos e indiretos, um salto econômico significativo para a pequena Alexânia.

O mall une charme e praticidade: tem praça de alimentação climatizada, Wi-Fi grátis, fraldário, sala de amamentação, cadeiras motorizadas e 2.000 vagas de estacionamento. A área total construída soma impressionantes 16,5 mil m², epicentro de oportunidades para quem trafega entre Brasília e Goiás.

O peregrino de compras encontra descontos atraentes, há relatos de até 80% em peças de coleções passadas, especialmente em vestuário, calçados e enxovais, segundo o Correio Braziliense. O blog Eldo Gomes destaca que o outlet dispõe de mais de 75 lojas com promoções de até 70%, além de praça de alimentação e área de lazer com playground.

Frequentadores compartilham opiniões que revelam o clima do lugar. Segundo usuário no Reddit, “o preço das coisas lá compensa a viagem… É uma distância tranquila… Encontrei roupas num valor bom e valeu a viagem”.

Para quem busca um destino diferente para gastar o dia, com estrada acolhedora e compras com pegada “necessária e festiva”, Alexânia oferece mais que um pit stop: tem um outlet que se afirma como um dos maiores, e mais curiosos, do Centro-Oeste.

