Não é Goiânia, nem Anápolis: a cidade mais inteligente do Centro-Oeste, segundo ranking

Levantamento considera treze áreas temáticas para definir qual município leva a medalha de ouro

Natália Sezil - 25 de setembro de 2025

Cena de Brasília. (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

A cidade mais inteligente no Centro-Oeste não é Goiânia, a capital com quase 1,5 milhão de habitantes, nem Anápolis, casa de um conhecido polo industrial e da Base Aérea. Na verdade, fica um pouco mais adiante: no coração do Distrito Federal, a capital federal se destaca.

Brasília é quem garante a posição de cidade mais inteligente em todo o Centro-Oeste, segundo o ranking Connected Smart Cities (CSC) 2025. Conquista o pódio sobre 467 outros municípios.

O que explica a liderança são as iniciativas voltadas à transformação digital, como as políticas de governo eletrônico e os projetos de dados abertos.

A medalha de prata no Centro-Oeste fica para Goiânia, que é seguida por Campo Grande, capital do vizinho Mato Grosso do Sul.

Quando analisado apenas Goiás, quem completa o pódio é a cidade de Rio Verde – que vem apresentando crescimento constante e se destacando cada vez mais no cenário estadual. É o nono município mais inteligente na região.

Para definir quem fica à frente no levantamento, o Connected Smart Cities considera 75 indicadores, divididos em 13 áreas temáticas. São computados dados de economia e finanças, meio ambiente e mudanças climáticas, habitação e planejamento urbano, mobilidade urbana, energia e educação, entre outros.

