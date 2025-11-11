Tão charmosa quanto Campos do Jordão: cidade do interior de SP encanta e é bem mais barata

A apenas duas horas da capital paulista, cidade combina clima de montanha, natureza exuberante e boa gastronomia com preços mais acessíveis

Isabella Valverde - 11 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal)

Localizada em meio à Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal é uma joia escondida do interior paulista que conquista quem busca sossego, ar puro e paisagens de tirar o fôlego.

A cidade, reconhecida como estância climática pelo Governo de São Paulo, fica a cerca de duas horas da capital e é perfeita para uma escapada de fim de semana.

Apesar de viver à sombra da famosa Campos do Jordão, sua vizinha badalada, Santo Antônio do Pinhal oferece o mesmo charme e atmosfera acolhedora — só que com menos movimento e preços bem mais convidativos.

Lá, o visitante encontra hospedagens aconchegantes, cafés com lareira e restaurantes que valorizam a culinária local.

Entre os atrativos naturais, o Pico Agudo é o ponto alto — literalmente. Com mais de 1.600 metros de altitude, o local proporciona uma vista panorâmica da região e da Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí. Além de ser um dos lugares mais procurados por praticantes de voo livre, o pôr do sol visto dali é um espetáculo à parte.

Outro destaque é o Mirante do Cruzeiro, de onde se avista toda a cidade e o verde das montanhas. Já o Mirante Nossa Senhora Auxiliadora, próximo à antiga Estação Ferroviária Eugênio Lefèvre, guarda parte da história do trem turístico que liga Pindamonhangaba a Campos do Jordão — um passeio nostálgico e imperdível.

Para os que preferem contato direto com a natureza, a Cachoeira do Lageado é uma parada obrigatória. Suas águas geladas e o entorno de mata nativa criam o cenário ideal para relaxar e se desconectar da correria do dia a dia.

No centro da cidade, a Praça do Artesão e a Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua completam o roteiro com arte, história e cultura.

O espaço abriga feiras de artesanato, jardins em homenagem à imigração japonesa e esculturas da artista Odette Eid — transformando o local em um verdadeiro museu a céu aberto.

Com clima agradável o ano inteiro e uma atmosfera que combina simplicidade e sofisticação, Santo Antônio do Pinhal prova que é possível viver o encanto da Serra da Mantiqueira sem gastar muito.

Um destino que conquista pela beleza, hospitalidade e pela sensação de estar em um refúgio cercado de natureza e boas energias.

