Conheça a cidade goiana que tem praia e mistura de lazer com o sossego do interior

Município oferece turismo de pesca esportiva, esportes náuticos e passeios às margens do lago

Anna Júlia Steckelberg - 20 de setembro de 2025

Lago Serra da Mesa em Minaçu. (Foto: Goiás Turismo)

No Norte de Goiás, em meio ao Cerrado, está Minaçu, município que abriga o maior lago artificial do país em volume de água: o reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Serra da Mesa.

Com capacidade para armazenar 54,4 bilhões de metros cúbicos de água e área inundada de 1.784 km², o lago mudou a paisagem local e deu origem a praias de água doce, mirantes, enseadas e pontos de lazer que atraem cada vez mais visitantes.

A cidade oferece turismo de pesca esportiva, esportes náuticos e passeios às margens do lago. Também há pousadas, restaurantes que têm o tucunaré como especialidade e estradas que levam a áreas preservadas do Cerrado.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Minaçu tem hoje cerca de 26,6 mil habitantes e ocupa uma área de 2.854 km².

Sua economia é marcada pela energia, pelo turismo, pela mineração e pela pesca. Desde a década de 1980, quando a construção da usina alterou radicalmente a geografia da região, o município passou a conviver com novos desafios ambientais e oportunidades ligadas ao lago.

Muito além da “cidade da usina”, Minaçu se tornou um destino capaz de unir o sossego típico do interior com a imponência de águas que se estendem até onde a vista alcança.

