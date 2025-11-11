Vizinho ouve gritos de socorro, arromba porta e se depara com cena chocante em Cristalina

Segundo testemunhas, casal que morava no local havia discutido durante a madrugada

Da Redação - 11 de novembro de 2025

Cena do crime foi isolada pelas autoridades policiais (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (11), em uma kitnet no bairro Lustosa, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, após uma suposta briga com o companheiro dela, de 27 anos, que também ficou gravemente ferido.

O caso ocorreu por volta das 04h. Testemunhas relataram que o casal havia discutido durante a madrugada, chegando a ouvir pedidos de socorro da vítima, seguidos de gritos e barulhos de luta.

Diante disso, um dos vizinhos arrombou a porta da residência e viu o suspeito sobre a jovem, estando ambos ensanguentados.

Assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local, para prestar socorro ao casal. A vítima, no entanto, já estava sem vida.

A Guarda Civil Municipal (GCM) isolou a área até a chegada da Polícia Civil (PC) e dos peritos. No local, foram encontradas duas facas e um canivete no local, além de dois celulares — um deles danificado.

De acordo com a investigação preliminar, o cenário indica que não havia outras pessoas envolvidas no crime.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cristalina.

Além disso, o companheiro dela, apontado como principal suspeito, permanece internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sob escolta.

Agora, o caso segue sob investigação da PC, que aguarda laudos periciais e a recuperação do suspeito para prestar depoimento.

