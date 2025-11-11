SAMU abre vagas para ensino fundamental com salário de R$ 2.495 mais benefícios e carga horária de segunda a sexta

SAMU abre oportunidades para pessoas voltadas com deficiência e oferecem estabilidade e jornada fixa em Santa Catarina

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) anunciou novas vagas em Santa Catarina para profissionais com ensino fundamental completo.

A seleção está sendo realizada pela Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON (Fahece), que administra as contratações do SAMU no estado.

As vagas são para o cargo de assistente administrativo, com 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

As oportunidades são voltadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD) e oferecem salário de R$ 2.495, além de uma série de benefícios.

Locais e prazos de inscrição

As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Xanxerê, São Miguel do Oeste e São Joaquim. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no site oficial da Fahece, na aba “Trabalhe Conosco”.

O prazo para participar segue até 9 de novembro, conforme os editais nº 169/25 e 170/25. Em São Joaquim, o período foi prorrogado até 6 de novembro, dando mais tempo aos interessados.

Funções e benefícios oferecidos

Os contratados vão realizar tarefas administrativas, atendimento ao público e apoio às atividades de gestão interna das unidades. Em algumas localidades, também poderão auxiliar no controle de estoques e documentos.

Além do salário, os profissionais terão vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e parcerias com instituições de ensino e farmácias.

A Fahece reforça que o processo faz parte do compromisso com a inclusão e a acessibilidade no serviço público, garantindo que pessoas com deficiência tenham oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho.

