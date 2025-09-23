Passagem de ônibus fica mais cara em cidades goianas no Entorno do Distrito Federal

Decisão colocou um ponto final na série de suspensões que vinham sendo concedidas desde fevereiro

Gabriella Pinheiro - 23 de setembro de 2025

Imagem mostra ônibus do transporte coletivo (Foto: Secom Governo de Goiás/Divulgação)

As passagens de ônibus do Entorno do Distrito Federal (DF) ficaram mais caras. Na última segunda-feira (22), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou um reajuste de 2,9% nas tarifas.

A alteração já entrou em vigor e deve impactar cerca de 380 mil trabalhadores que se deslocam diariamente entre as cidades do Entorno e Brasília.

A decisão colocou um ponto final na série de suspensões que vinham sendo concedidas desde fevereiro, após pedidos tanto do Governo do Distrito Federal (GDF) quanto do Governo de Goiás.

Em nota enviada à imprensa, a ANTT alegou que, mesmo com os esforços para a criação do consórcio interfederativo entre as duas unidades federativas nos últimos sete meses, ainda não foi apresentada uma versão final assinada do protocolo.

A agência também afirmou não haver justificativa para uma nova postergação e que isso poderia comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a continuidade do serviço.

