Mais de 2 mil goianos terão oportunidade de estudar no exterior a partir de 2026; entenda

Primeiros editais serão lançados em fevereiro e combinarão bolsas governamentais, descontos de instituições estrangeiras e crédito educacional

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Estudantes, professores, pesquisadores e servidores públicos de Goiás terão a oportunidade de realizar intercâmbio nas melhores universidades do mundo por meio do programa “Goiás pelo Mundo”.

Os primeiros editais serão lançados em fevereiro de 2026 e combinarão bolsas governamentais, descontos de instituições estrangeiras e crédito educacional subsidiado por filantropias.

Lançado pele Governo de Goiás, o projeto tem como objetivo levar mais de 2 mil goianos para o exterior, oferecendo bolsas de mestrado, fomento à participação em missões de pesquisa e apoio a eventos internacionais a partir de 2026.

Em uma das frentes, o projeto levará 39 estudantes ligados às Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) para um intercâmbio de um mês em Sydney, na Austrália, com todas as despesas custeadas pelo Poder Público.

Do total, 31 alunos foram selecionados pelo desempenho nos cursos técnicos, e outros oito conquistaram a vaga ao vencer a 1ª Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada.

A viagem está programada para janeiro de 2026. Durante o período, os participantes terão curso intensivo de inglês, visitas técnicas em ambientes de inovação e programação cultural guiada. A expectativa é que 200 estudantes sejam enviados por ano até 2030.

Segundo eixo

Em outro eixo da proposta, serão oferecidas bolsas e crédito subsidiado para que estudantes e servidores públicos goianos possam cursar mestrados nas melhores universidades do mundo. A previsão é de 150 bolsas de estudo no exterior nos próximos cinco anos.

Essa etapa é fruto de uma parceria entre o Governo de Goiás e o Instituto Trajetórias e segue um modelo de financiamento inédito no país.

Entre as universidades envolvidas estão: University College London e London School of Economics (Reino Unido), École Polytechnique (França), Hertie School (Alemanha), Yale University (Estados Unidos) e Tsinghua Shenzhen International Graduate School (China).

O programa também prevê mentorias e redes de apoio aos participantes no retorno ao Brasil.

Terceira eixo

O projeto contemplará ainda o financiamento de pesquisadores, pós-graduandos e doutores para missões de pesquisa no exterior.

A expectativa é de que 450 pesquisadores sejam enviados ao longo de cinco anos, além de outros 550 que receberão apoio para apresentar trabalhos acadêmicos fora do país.

Quarto eixo

Por fim, a quarta e última etapa do programa incentiva a participação de goianos em competições e festivais internacionais.

