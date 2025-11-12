Tempestades com até 50 mm de chuva devem atingir 19 cidades de Goiás, mostra previsão

Combinação de calor e umidade cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de áreas de instabilidade

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2025

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

Ao longo da próxima quinta-feira (13), ao menos 19 cidades de Goiás podem registrar tempestades com até 50 milímetros de chuva, conforme indica o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas, Hidrológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, o dia deve ter sol e variação de nebulosidade.

A combinação de calor e umidade cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de áreas de instabilidade, o que eleva o risco de pancadas de chuva de curta duração e localizadas, além da possibilidade de tempestades isoladas, acompanhadas de fortes rajadas de vento e descargas elétricas.

Entre as regiões, o Oeste e o Centro devem registrar cerca de 25 mm, enquanto o Norte e o Leste podem receber 20 mm. Já o Sudoeste deve ter 15 mm, e o Sul, 10 mm.

Em relação aos municípios, Flores de Goiás deve apresentar o maior índice pluviométrico, com 15 mm. Anápolis, Porangatu, Luziânia, Ipameri, Formosa, Goianésia, Rubiataba, Palmeiras de Goiás, Firminópolis, Palminópolis e Faina, por sua vez, devem registrar cerca de 10 mm.

No meio-termo, estão Cristalina, Ceres, Iporá, Araguapaz, Doverlândia, Cocalzinho e Paranaiguara, com previsão de 8 mm de chuva.

Jataí, Rio Verde, Mineiros, Morrinhos, Aruanã, Montes Claros, Caiapônia, São João da Paraúna e Anicuns devem ter 7 mm — cenário semelhante ao de Goiânia e Santa Helena, com 6 mm.

Por fim, Catalão, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos e Davinópolis podem registrar 5 mm.

