Prefeitura de Anápolis inicia revitalização do Parque Ipiranga com novas áreas de lazer e reformas estruturais

Trabalhos incluem recuperação de pontes, decks e instalação de novos playgrounds e academias ao ar livre

Isabella Valverde - 12 de novembro de 2025

Parque Ipiranga, cartão postal de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

A Prefeitura de Anápolis iniciou a revitalização do Parque Ambiental Ipiranga, um dos principais pontos de convivência da cidade.

Segundo a Administração Municipal, a ação é coordenada pela Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente e contempla reformas estruturais e melhorias nos espaços de lazer.

Os serviços incluem a reforma de pontes e passarelas, recuperação de decks, pergolados e demais estruturas de madeira, além da instalação de novos playgrounds e academias ao ar livre.

O objetivo é garantir mais segurança, conforto e acessibilidade aos frequentadores, preservando o caráter ambiental e recreativo do local.

De acordo com a Secretaria de Obras, o trabalho envolve a substituição de partes danificadas, reforço das bases comprometidas e melhorias nos acessos internos, beneficiando pedestres, ciclistas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

“O Parque Ipiranga é um dos principais espaços públicos de convivência da cidade. Nosso trabalho é garantir que continue oferecendo lazer e bem-estar à população, com estruturas seguras e bem cuidadas”, afirmou o secretário Thiago de Sá.

Localizado no Jundiaí, o parque é um dos locais mais frequentados pelos anapolinos para atividades físicas, caminhadas e momentos de lazer em meio à natureza.

