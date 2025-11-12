Tribunal de Contas de Minas abre concurso com salário de R$ 12,5 mil e auxílio de mais de R$ 3 mil

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ USP Imagens)

Se você está em busca de estabilidade e uma boa remuneração, este é o momento de ficar atento: o novo concurso público do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) promete atrair muitos candidatos.

A seleção oferece vaga para comunicador social, com salário inicial de R$ 12.502,85, além de benefícios que passam de R$ 3 mil.

O edital já está disponível e traz todos os detalhes sobre prazos, provas e conteúdos exigidos.

O concurso público do Tribunal de Contas de Minas Gerais tem inscrições abertas de 10 de novembro a 9 de dezembro, até às 18h, pelo site da Cebraspe (disponível em cebraspe.org.br).

A taxa de inscrição é de R$ 180,00, e o processo seletivo será composto por provas objetivas e discursivas, que acontecem no dia 25 de janeiro, em Belo Horizonte.

A vaga é para o cargo de comunicador social, função que exige formação superior na área de Comunicação Social ou Jornalismo.

Salários e benefícios

Além do salário base de R$ 12.502,85, o servidor aprovado no concurso público receberá R$ 2.073,54 de auxílio-alimentação e R$ 937,64 de auxílio-saúde, totalizando uma remuneração mensal superior a R$ 15 mil.

Essa é uma excelente oportunidade para quem busca não apenas estabilidade no serviço público, mas também boas condições de trabalho e qualidade de vida.

Como será a prova

A etapa objetiva contará com 80 questões, distribuídas da seguinte forma:

Conhecimentos específicos: 50 questões

Língua portuguesa: 10 questões

Direito administrativo: 6 questões

Direito constitucional: 4 questões

Controle externo: 6 questões

Noções de direitos humanos: 4 questões

Além da prova objetiva, haverá uma prova discursiva, que testará a capacidade de expressão, argumentação e domínio do conteúdo técnico da área.

Onde consultar o edital completo

Todos os detalhes sobre o cronograma, conteúdo programático, critérios de avaliação e outras informações podem ser consultados diretamente no edital oficial do TCE-MG.

Por que vale a pena participar deste concurso público

Concursos públicos como o do TCE-MG são disputados, mas oferecem recompensas à altura do esforço.

Além da estabilidade e dos altos salários, o Tribunal de Contas é reconhecido por sua importância no controle e fiscalização dos recursos públicos, o que garante uma carreira sólida e com propósito.

Se você busca uma oportunidade para crescer profissionalmente e conquistar segurança financeira, esse concurso público pode ser o passo que faltava.

