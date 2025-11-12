Unidade de saúde divide opiniões após instalar faltômetro de pacientes em consultas e exames

Isabella Valverde - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Em Petrolina de Goiás, o Centro Médico de Especialidades decidiu tornar visível um problema antigo da rede pública: o alto número de faltas em consultas e exames.

A unidade instalou um “faltômetro”, painel que exibe a quantidade de pacientes que não compareceram aos atendimentos agendados.

Somente em outubro, foram registradas 144 ausências, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

As especialidades com mais registros foram psicologia (86), psiquiatria (17) e endocrinologia (12).

A administração defende que a iniciativa busca conscientizar a população. Cada falta, explica a Prefeitura de Petrolina de Goiás, representa uma vaga perdida para outro paciente que poderia ser atendido.

“Se não puder ir, avise com antecedência e dê a oportunidade a quem está na fila”, reforçou a pasta nas redes sociais.

Nas mesmas redes, porém, a proposta dividiu opiniões.

Parte dos moradores elogiou a transparência e a cobrança pública por responsabilidade.

Outros criticaram a medida e relataram situações em que profissionais não compareceram ao expediente.

