Diaristas revelam truque simples e sem esforço para deixar as panelas brilhando igual novas

Truque caseiro promete devolver o brilho original das panelas sem esforço ou produtos caros

Magno Oliver - 13 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram/Maguiebrunno)

Quando o assunto é limpeza pesada de panelas e vasilhas, ninguém entende mais do que as diaristas.

São elas que, no dia a dia, descobrem atalhos e truques que tornam o trabalho mais fácil e o resultado impecável.

E um desses segredos caseiros ganhou destaque nas redes sociais com um método que deixa panelas antigas com brilho de novas, sem precisar esfregar ou gastar com produtos caros.

A técnica leva apenas dois ingredientes que quase todo mundo tem em casa: bicarbonato de sódio e detergente neutro.

A mistura forma uma pasta poderosa capaz de remover a gordura e as manchas mais resistentes, sem danificar o metal. O segredo está em deixar a solução agir por alguns minutos antes de enxaguar.

Elas explicam que o bicarbonato age como um leve abrasivo natural, enquanto o detergente quebra a gordura e devolve o brilho original da panela. O resultado é tão eficaz que o método tem sido compartilhado por influenciadoras e até profissionais da gastronomia.

Para aplicar, basta espalhar a mistura na panela, deixar agir por 10 minutos e enxaguar com água morna. Em casos mais difíceis, pode-se repetir o processo ou finalizar com um pano macio. O efeito é imediato, panelas que pareciam sem solução voltam a refletir como espelho.

