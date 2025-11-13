Empresário em Goiás é investigado por instalar câmeras em local onde funcionárias ficavam nuas

Aparelhos funcionavam no momento da vistoria e estavam posicionados de forma estratégica

Gabriella Pinheiro - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) investiga um empresário de Bela Vista de Goiás suspeito de ter instalado câmeras em um local onde as funcionárias ficavam nuas e trocavam de roupas. A situação veio à tona após uma denúncia anônima, e o suposto autor foi levado à delegacia para prestar depoimento na última quarta-feira (12).

Conforme a PC, os aparelhos funcionavam no momento da vistoria e estavam posicionados de forma a captar exatamente o ponto em que as trabalhadoras se despiam.

Após prestar depoimento, o homem foi liberado em seguida. O nome dele, por sua vez, não foi divulgado.

Em nota enviada à imprensa, a Kero Frango Alimentos, empresa responsável pelo espaço, informou que o ambiente filmado é um guarda-volumes destinado exclusivamente ao armazenamento de pertences pessoais.

Leia nota na íntegra:

A empresa vem, por meio desta, esclarecer informações inverídicas que têm circulado nas redes sociais acerca de recente acontecimento envolvendo seu quadro de colaboradoras.

Esclarecemos que o local mencionado não se trata de vestiário, conforme vem sendo alegado, mas sim de um guarda-volume destinado exclusivamente ao armazenamento de pertences pessoais.

Algumas colaboradoras já foram devidamente advertidas quanto ao uso inadequado do referido espaço, em conformidade com as normas internas da empresa.

Cumpre informar, ainda, que as imagens relacionadas ao fato não foram divulgadas por esta empresa.

A empresa reitera seu compromisso com a transparência, a ética e o respeito à privacidade de todos os seus colaboradores, bem como com a estrita observância da legislação vigente e dos princípios que norteiam suas atividades.

Atenciosamente,

Corpo diretivo da empresa Kero Frango Alimentos.

