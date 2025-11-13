Goiânia terá feira de brechós com peças a partir de R$ 5 e entrada gratuita

Programação conta com mais de 50 expositoras e também inclui praça de alimentação

Natália Sezil - 13 de novembro de 2025

Feira de brechós Cabide Rosa, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Moradores de Goiânia e região poderão conferir a mais nova edição de uma feira de brechós que promete itens a partir de R$ 5, no próximo sábado (15).

O Cabide Rosa, um evento itinerante de brechós, acontece no Cepal do Jardim América. Com entrada gratuita, a programação começa às 09h e segue até às 17h.

A feira foca no empreendedorismo feminino: são mais de 50 expositoras confirmadas.

Os itens variam: há roupas, bijuterias, maquiagens, acessórios e artesanatos. Além disso, ainda conta com uma área de alimentação.

O evento também dá atenção à moda circular, e incentiva o público a adotar o consumo mais sustentável na hora de vestir.

Essa tendência prioriza o reaproveitamento de peças e materiais, buscando reduzir o descarte e os impactos ambientais causados pela indústria têxtil.

