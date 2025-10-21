Goiânia recebe nova edição da Feira da Gestante com peças a partir de R$ 1,99

Evento ainda contará com palestras educativas com profissionais da área da saúde

Gabriella Pinheiro - 21 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de edição da Feira da Gestante em Goiânia (Foto: Divulgação)

Entre os dias 05 e 09 de novembro, o Shopping Passeio das Águas, em Goiânia, será palco da nova edição da Feira da Gestante, Bebê e Criança 2025.

Com entrada gratuita, o evento promete reunir compras, lazer e aprendizado em um único espaço, com produtos a partir de R$ 1,99, além de condições exclusivas para gestantes e famílias.

De acordo com a organização, a feira contará com mais de 40 expositores especializados em vestuário, cama, mesa e banho, mobília, acessórios e outros itens essenciais para a maternidade.

Além dos produtos, o evento promoverá palestras educativas com profissionais da área da saúde, oferecendo momentos para tirar dúvidas, trocar experiências e se informar sobre temas relacionados à maternidade, cuidados com o bebê e bem-estar.

O horário de funcionamento será de quarta a sexta-feira, das 14h às 21h; no sábado, das 10h às 21h; e no domingo, das 14h às 21h, no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

