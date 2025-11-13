Igreja demorou mais de 140 anos para ser construída, com arquitetura neo-gótica e modernista, tem mais de 172,5 metros de altura e encanta todo mundo que conhece

Isabella Valverde - 13 de novembro de 2025

(Foto: Pexels/Mehmet Turgut Kirkgoz)

Barcelona guarda muitas obras-primas arquitetônicas, mas nenhuma provoca tanto fascínio quanto a Basílica da Sagrada Família.

Símbolo máximo do legado de Antoni Gaudí, o templo começou a ser construído em 1882 e, mesmo após mais de 140 anos de obras, continua inacabado — algo que, paradoxalmente, se tornou parte de sua identidade e magnetismo.

A grandiosidade da Sagrada Família impressiona logo à primeira vista. Com estilo que mistura o neo-gótico a elementos modernistas, a igreja reúne formas orgânicas, esculturas detalhadas e uma simbologia religiosa presente em cada torre, fachada e vitral.

Quando concluída, deverá alcançar 172,5 metros de altura, tornando-se o edifício religioso mais alto da Europa.

Atualmente, a basílica está em ritmo acelerado de finalização das últimas torres, entre elas a dedicada a Jesus Cristo, que será a mais alta.

Mudanças históricas e interrupções — como a Guerra Civil Espanhola e a pandemia de Covid-19 — atrasaram o projeto diversas vezes, mas a obra segue avançando.

Desde a morte de Gaudí, em 1926, sua equipe e sucessores vêm seguindo os desenhos, modelos e cálculos deixados por ele.

Mesmo com as incertezas sobre a data de conclusão, a Sagrada Família recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano, que se encantam com sua luz interna, simbologia e beleza monumental.

Mais do que um ponto turístico, a Sagrada Família é um testemunho do tempo, da persistência humana e da genialidade de um dos maiores arquitetos da história.

Cada etapa concluída reforça a sensação de que, quando finalmente estiver pronta, o mundo verá uma das maiores obras arquitetônicas já construídas.

