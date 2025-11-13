Preso em Anápolis homem que fingiu ser o irmão morto por 31 anos, se casou, teve filha e cometeu homicídio

Identidade foi confirmada por meio das impressões digitais, depois que suspeito já era monitorado por tornozeleira eletrônica

Natália Sezil - 13 de novembro de 2025

Imagem mostra viatura da Polícia Civil de Goiás (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante após fingir ser o irmão morto por mais de 30 anos. A detenção foi realizada em Anápolis, nesta quinta-feira (13).

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito havia usado uma certidão de nascimento de um irmão que nasceu e morreu em 1976 para obter um RG falso. Isso aconteceu em 1994, quando ele tinha 16 anos.

Desde então, ele vivia como o parente (que, se estivesse vivo, teria 49 anos). Várias coisas aconteceram durante as três décadas: o homem se casou no cartório, registrou uma filha e praticou diversos crimes.

Injúria, embriaguez ao volante e homicídio foram todos registrados no nome do familiar falecido, enquanto o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica.

A investigação começou a partir da troca de informações entre a Superintendência de Identificação Humana da PC e a 5ª Delegacia Distrital da Polícia de Anápolis.

Por meio disso, o homem apresentou o RG ao delegado responsável, que comprovou que as identidades não batiam através de um exame datiloscópico, que analisou as impressões digitais.

Autuado em flagrante, o suspeito foi levado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!