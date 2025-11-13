Preso em Anápolis homem que fingiu ser o irmão morto por 31 anos, se casou, teve filha e cometeu homicídio
Identidade foi confirmada por meio das impressões digitais, depois que suspeito já era monitorado por tornozeleira eletrônica
Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante após fingir ser o irmão morto por mais de 30 anos. A detenção foi realizada em Anápolis, nesta quinta-feira (13).
Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito havia usado uma certidão de nascimento de um irmão que nasceu e morreu em 1976 para obter um RG falso. Isso aconteceu em 1994, quando ele tinha 16 anos.
Desde então, ele vivia como o parente (que, se estivesse vivo, teria 49 anos). Várias coisas aconteceram durante as três décadas: o homem se casou no cartório, registrou uma filha e praticou diversos crimes.
Injúria, embriaguez ao volante e homicídio foram todos registrados no nome do familiar falecido, enquanto o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica.
A investigação começou a partir da troca de informações entre a Superintendência de Identificação Humana da PC e a 5ª Delegacia Distrital da Polícia de Anápolis.
Por meio disso, o homem apresentou o RG ao delegado responsável, que comprovou que as identidades não batiam através de um exame datiloscópico, que analisou as impressões digitais.
Autuado em flagrante, o suspeito foi levado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.
