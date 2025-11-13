Morador de Anápolis flagra cães com comportamentos opostos numa mesma avenida: “assopra e morde”

Situação foi registrada por um leitor do Portal 6 em uma avenida da região Norte da cidade

Paulo Roberto Belém - 13 de novembro de 2025

Comportamento de dos cãezinhos foi registrado em uma avenida da região Norte de Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um morador de Anápolis registrou o comportamento de dois cachorros no caminho que faz para a academia, enviando ao Portal 6, porque se surpreendeu com o comportamento distinto e extremo de ambos.

O leitor, que preferiu não se identificar, contou à reportagem o que percebeu. “O primeiro, esse ‘meio cinza’ é uma ‘fofura’ porque responde aos chamados para ser acariciado. Queria levar para casa”, destaca.

Sobre esse cão, o morador disse que não identificou de que raça seria, mas que o encontra no caminho de ida para a academia, que fica na região Norte de Anápolis.

O que despertou a atenção do leitor, no mesmo dia em que registrou o que considerou como “fofura”, foi o comportamento de outro cachorro, no caminho de volta que faz do estabelecimento em que pratica atividades físicas.

“Agora, quando vou para casa, passo pela mesma avenida pela calçada do lado contrário e mais abaixo da do outro cão. Só que, esse, eu não ouso a me aproximar, pois acho que ficaria sem a mão”, descreveu.

Sobre este cachorro “mais bravo”, o leitor não conseguiu registrá-lo para identificar a raça, porque o observou pela fresta de um portão.

Finalizando, o morador definiu o que isso o fez pensar. “Olha, digamos que é um extremo de calmaria e tempestade, que pode se assimilar a vários cenários que passamos na vida, não é?”, questionou, brincando.

