Homem é preso sob suspeita de ter carbonizado corpo de mulher em Anápolis

Responsável pelo crime foi identificado após trabalho investigativo da Polícia Civil

Augusto Araújo - 14 de novembro de 2025

Suspeito foi identificado após investigações da Polícia Civil em Anápolis (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu um homem em Anápolis, nesta sexta-feira (14), sob a suspeita de ter matado e carbonizado o corpo de uma mulher em uma cama.

Conforme a corporação, no dia 08 de agosto, populares que passavam pela Avenida Benvindo Machado, por volta de 0h30, perceberam chamas saindo de uma residência.

Ao chamarem pelos moradores e não receberem resposta, decidiram arrombar o portão. No quintal, encontraram uma cama em chamas, com um corpo sendo carbonizado.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente. Com a chegada da PC, o Grupo de Investigação de Homicídios iniciou diligências para esclarecer as circunstâncias do crime.

Exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) confirmaram que a vítima é uma mulher, apesar do corpo estar completamente carbonizado. Até o momento, a identidade dela ainda não pôde ser revelada.

Durante o trabalho investigativo, os agentes conseguiram identificar o autor, que teria fugido logo após cometer o feminicídio.

Histórico criminal

Segundo a PC, o investigado possui passagens por crimes de estupro. Ele estava preso na Unidade Prisional de Anápolis, mas havia sido colocado em liberdade em julho deste ano, cerca de um mês antes do crime.

