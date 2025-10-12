Homem é brutalmente assassinado e tem o corpo carbonizado após brigar com suposto traficante de drogas em Goiânia

Suspeito foi localizado e levado até a Central de Flagrantes, onde a polícia deve investigar a situação mais a fundo

Da Redação - 12 de outubro de 2025

Corpo foi encontrado carbonizado em um campo aberto. (Foto: Reprodução)

O corpo de um homem, de 44 anos, foi encontrado carbonizado em um campo aberto no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia, na tarde deste sábado (11).

A vítima teria sido assassinada e queimada após se envolver em uma confusão com um suposto traficante de drogas. As versões de como isso teria acontecido, no entanto, divergem.

Algumas testemunhas apontaram à Polícia Militar (PM) que o homem teria sido morto a facadas, enquanto outras alegaram que teria sido uma execução a tiros.

Depois disso, a vítima teria sido colocada junto a pneus, aos quais foi ateado fogo. O nível de carbonização foi tão alto que, inicialmente, fez com que não fosse possível identificar que se tratava de um corpo humano.

Diante da situação, também atenderam à ocorrência a Polícia Científica e a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH). Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável pela retirada do corpo.

Na sequência, a PM empreendeu diligências para localizar o principal suspeito. Ele foi achado na casa da esposa, supostamente realizando atividades cotidianas. Um simulacro, munições e um celular também foram encontrados no local.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde fica à disposição da Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.