Bretas de Anápolis fecha as portas e nova franquia pode assumir o espaço em breve

Portal 6 confirmou no local o encerramento das atividades e apurou sobre o possível futuro do que era o estabelecimento

Paulo Roberto Belém - 14 de novembro de 2025

Bretas Anápolis com as portas fechadas em dia útil. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Com a possibilidade adiantada exclusivamente pelo Portal 6 na última sexta-feira (07), o supermercado Bretas de Anápolis, localizado na Avenida Fayad Hanna, no bairro Cidade Jardim, realmente fechou.

A reportagem esteve no local na tarde desta sexta-feira (14) e, além de confirmar o encerramento das atividades, apurou bastidores do que pode virar a instalação física do estabelecimento que fechou.

De olho

O comerciante ambulante Divino Andrade vende artigos para veículos, estacionado em frente ao que era o Bretas, diariamente. Ele afirmou à reportagem que a unidade está de portas fechadas desde o último sábado (08).

O autônomo pode ser considerado como uma das pessoas que mais sabe sobre bastidores do fechamento do supermercado. “O movimento estava um pouco fraco e a informação que a gente tinha é que a gerência não estava boa”, pontuou.

Questionado o que seria não “estar bom”, o ambulante citou uma das situações que observava. “Botavam umas promoções e, quando chegava no caixa, era só para um grupo associado a eles. O povo saía reclamando e xingando”, relatou.

O que pode virar

Divino detalhou outra informação que chegou até ele, vivendo na região todo dia. “O que chegou para mim é que estão reformando para transferir para outra rede, a mesma do que assumiu o antigo Bretas”, se referindo ao Villefort, que iniciou operações em Anápolis.

A reportagem, inclusive, observou a presença de dois caminhões estacionados na parte interna, dedicada às docas. Entretanto, não havia a presença de colaboradores no local.

Empresas não falam nada

Desde a semana passada, o Portal 6 tenta contato com a Rede Bretas, mas sem sucesso, até mesmo para confirmar a eventual venda para outro grupo supermercadista.

Assim, foi tentado contato com o Villefort de Anápolis por telefone para esclarecer se o grupo teria adquirido o local, mas sem resposta.

O espaço segue aberto para manifestações de ambas as redes.

