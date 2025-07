Supermercado Villefort inaugura em Anápolis com grande movimentação de clientes

Unidade contou com reforço no quadro de funcionários para comportar a demanda

Davi Galvão - 17 de julho de 2025

Unidade da Villefort fica localizada no bairro Jundiaí, no mesmo espaço que o antigo Bretas. (Foto: Davi Galvão)

Inaugurado na manhã desta quinta-feira (17), a unidade do Villefort localizada no bairro Jundiaí, no mesmo lugar do antigo Bretas, já está em funcionamento e segue tendo um primeiro dia movimentado.

Apesar do grande espaço de estacionamento, carros e motocicletas se acumularam nas ruas e terrenos baldios adjacentes, tamanha a procura.

O Portal 6 esteve no local e atestou que a equipe de atendimento foi reforçada justamente para atender a grande procura, que havia sido antecipada.

Durante a inauguração e com o intuito de agilizar o fluxo de clientes, funcionários do Villefort também estão posicionados na área do estacionamento para auxiliar a guardar as mercadorias.

Vale destacar que, apesar do reforço na equipe, grandes filas se formaram ao longo dos caixas, tamanha a procura – apesar de que, ao menos por volta das 10h, pareciam seguir em um fluxo considerável.

Com preços promocionais em virtude da data, a unidade ficará aberta até às 22h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!