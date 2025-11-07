Bretas começa a ser desmontado em Anápolis e prateleiras já estão quase vazias

Nenhum comunicado oficial foi feito até o momento, mas funcionários suspeitam que unidade irá fechar

Natália Sezil - 07 de novembro de 2025

Prateleiras do Supermercado Bretas foram encontradas vazias. (Foto: Natália Sezil/Portal 6)

Quem se deslocou até o Bretas Supermercado localizado na Avenida Brasil Norte, em Anápolis, nesta sexta-feira (07) se assustou com as prateleiras vazias. Sem aviso prévio nem qualquer comunicado oficial, a suspeita é de que esteja encerrando as atividades.

Em um galpão tão grande, a falta de produtos em diversas áreas do mercado – em especial, nas seções dedicadas aos laticínios, frutas e molhos – não passou batido pelos consumidores.

Clientes relataram ao Portal 6 que não faziam ideia de que o espaço estava sendo desmontado. A mudança, ainda em andamento, já afeta as compras desde o momento em que passam pela porta.

Isso porque os carrinhos, antes dispostos próximo aos caixas, estavam sendo utilizados para armazenar alguns produtos. Salgadinhos, bolachas, doces, garrafas de água, potes de cappuccino e até embalagens ficaram amontoadas aos cantos.

Ao mesmo tempo, os funcionários foram vistos trocando os preços de várias mercadorias, que adquirem valores promocionais. E, no quesito preço, os eletrônicos usados para consultar o valor de cada item, espalhados pelo mercado, também estavam desativados.

A hipótese é de que o Bretas (que já virou centro de polêmicas quanto a produtos vencidos) seja substituído por outro estabelecimento do mesmo setor comercial. Os funcionários relatam não saberem qual seria.

Diante do observado, o Portal 6 solicitou uma nota de posicionamento ao Bretas Supermercado. Contudo, o empreendimento não comentou a situação até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

