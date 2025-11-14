Com apenas 16 anos, jovem de Minas Gerais conquista 18 bolsas, 3 prêmios internacionais e entra para lista das 100 mentes mais brilhantes do mundo

Essa história serve como inspiração para quem acredita que dedicação diária pode abrir portas

Pedro Ribeiro - 14 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A história de um jovem capaz de transformar esforço em reconhecimento internacional sempre chama atenção, e é justamente assim que começa a trajetória do mineiro Caio Martins Temponi do Valle.

Logo na primeira frase, fica claro como esse jovem rompeu barreiras e conquistou espaço entre as mentes mais brilhantes do planeta.

Aos 16 anos, Caio entrou para a lista dos 100 jovens prodígios do mundo em 2025, após representar o Brasil no Global Child Prodigy Awards, em Londres.

Mas sua conquista vai muito além de um único prêmio. Ela é resultado de disciplina, esforço e uma maturidade rara para alguém tão jovem.

Reconhecimento internacional que fortalece uma trajetória brilhante

Natural de Juiz de Fora (MG), Caio foi homenageado no evento organizado pela Charles Group, que celebra talentos globais nas áreas de ciência, artes, esportes e educação.

Essa não foi sua primeira aparição internacional.

Caio já havia sido reconhecido no Notables USA e no Notable Brazilian Awards, onde foi celebrado como o brasileiro mais jovem a conquistar múltiplas aprovações em vestibulares.

Dedicação que atravessa anos de estudo

Para Caio, essa conquista simboliza o resultado de uma rotina intensa.

Ele destacou, em entrevista, que cada hora dedicada aos livros valeu a pena.

Segundo o próprio jovem, disciplina e foco foram essenciais para alcançar um nível tão elevado de performance, mostrando que resultados concretos são construídos com persistência.

A emoção e o orgulho da família

A mãe de Caio, Laurismara, acompanha de perto cada etapa de sua jornada.

Ela revelou que a inscrição para o prêmio foi feita ainda em 2023 e que a confirmação meses depois trouxe enorme felicidade.

Orgulhosa, contou que o filho manteve o foco mesmo nos dias mais cansativos, sustentando um ritmo de estudos que impressiona qualquer pessoa.

Um histórico de conquistas acadêmicas impressionante

As realizações do jovem vão muito além dos prêmios.

Ele acumula 18 aprovações em vestibulares, com primeiros lugares em cursos como administração, direito, engenharia, medicina e educação física.

Além disso, tornou-se o candidato mais jovem a ser aprovado no concorridíssimo ITA.

Também integra quatro sociedades de alto QI e conquistou medalha de ouro em uma Olimpíada Internacional de Matemática, demonstrando domínio em diferentes áreas do conhecimento.

Os planos para o futuro

Mesmo com tantas conquistas, o jovem mantém os pés no chão. Hoje, cursa direito na UFJF e matemática a distância pela Uniasselvi.

Embora tenha sido aprovado na Universidade de Brasília, decidiu permanecer em sua cidade.

Com metas claras, ele afirma que sonha em ser juiz desde criança e que seguirá se preparando até alcançar esse objetivo.

