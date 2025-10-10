Jovem de escola pública estuda por conta própria com videoaulas e passa em medicina

Pedro Ribeiro - 10 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

A jornada para conquistar uma vaga em medicina é, para muitos, um grande desafio.

E quando se trata de um estudante da rede pública que se prepara sozinho, a conquista se torna ainda mais inspiradora.

Foi exatamente isso que aconteceu com João Lucas Soares Ramos, de 18 anos, que decidiu mudar o rumo da própria vida e alcançar um sonho que parecia distante — estudar medicina em uma das universidades mais concorridas do país.

A história de João é um exemplo real de como determinação, disciplina e foco podem transformar o destino de qualquer pessoa, mesmo diante das dificuldades.

Durante uma aula de português, João ouviu de um professor uma frase que mudaria sua trajetória: “A missão do ser humano é servir ao próximo”.

Essas palavras ficaram gravadas em sua mente e, no caminho de volta para casa, ele tomou uma decisão.

Até então, seu plano era seguir carreira em ciência da computação, mas naquele dia ele percebeu que queria algo mais.

Queria fazer a diferença na vida das pessoas — e encontrou na medicina o caminho para isso.

Estudo com disciplina e criatividade

Sem condições de pagar um cursinho preparatório, João estudou com o que tinha à disposição.

Ele montou sozinho um cronograma de estudos usando guias do PAS e videoaulas no YouTube.

Além disso, fazia provas anteriores do Enem para reforçar seus pontos fracos em química e física.

Aluno do Centro Educacional Incra 8, em Brazlândia, João sempre se destacou pela dedicação.

Mesmo com uma rotina puxada e poucos recursos, manteve o foco. A cada simulado e revisão, via o sonho da medicina se aproximar um pouco mais.

O momento da conquista

Na sexta-feira em que o resultado saiu, a emoção tomou conta da casa. João viu seu nome na lista de aprovados para o curso de medicina da Universidade de Brasília (UnB) e mal conseguiu acreditar.

“Senti um alívio imenso e, depois, uma felicidade enorme”, contou.

Os pais, tomados pela emoção, pularam, gritaram e choraram de alegria — o sonho do filho tinha se tornado realidade.

Um recado para quem sonha alto

Com humildade e gratidão, João deixou uma mensagem para outros jovens que sonham em cursar medicina ou qualquer outro curso concorrido: “Às vezes, por sermos de escolas públicas e da periferia, acreditamos que o mundo é somente aquilo que nos cerca. Mas, com força de vontade, conseguimos mudar a nossa realidade”.

A secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, também celebrou a conquista.

Para ela, histórias como a de João mostram o poder de uma boa formação e do esforço pessoal.

“Quando existe uma escola comprometida e alunos ávidos por aprender, o resultado é o sucesso”, afirmou.

