Costumes proibidos no Japão e nem todo turista sabe

Influenciadora viralizou com vídeo que mostra um pouco desses costumes e ajuda os viajantes que sonham em conhecer o país

Isabella Valverde - 14 de novembro de 2025

Castelo em Osaka, Japão. (Foto: Reprodução/Pexels)

Em todo país, as regras são diferentes, sendo necessário ter bastante atenção. No Japão, por exemplo, existem diversos costumes que são comuns entre os brasileiros, mas proibidos por lá.

Por isso, sempre antes de visitar um lugar, os turistas devem ficar atentos e pesquisar um pouco sobre como tudo funciona nesse novo destino.

Para ajudar os viajantes que sonham em conhecer o país asiático, a influenciadora Jéssica Lopes, que compartilha dicas de viagens em suas redes sociais, decidiu gravar um vídeo contando um pouco sobre esses costumes que não são bem aceitos no Japão.

Primeiro, um costume bastante brasileiro, mas que é muito mal visto: comer caminhando nas ruas. Isso porque os japoneses entendem que você vai sujar o chão com farelos e ainda descartar o lixo fora do lugar.

Por isso, a regra é comer paradinho, preferencialmente ao lado do local em que você comprou a comida.

Outra coisa que chama atenção é que, no Japão, não há lixeiras nas ruas, e jogar o lixo no chão é uma infração que pode gerar problemas para os turistas. Por garantia, o ideal é carregar o lixo no bolso para descartar quando chegar ao hotel em que se está hospedado.

Agora, um costume curioso: não é permitido experimentar roupas nas lojas sem usar um saco na cabeça para evitar sujar com maquiagem.

Além disso, é proibido fumar na rua, sendo permitido apenas em locais específicos reservados exclusivamente para isso.

Sabe aquele costume de falar ao telefone no transporte público? Também é proibido!

Se der gorjeta aos garçons, eles podem ficar bastante ofendidos. E, falando em dinheiro, não entregue diretamente aos atendentes na hora de pagar. O ideal é colocar em uma bandeja e só então entregar.

As filas nos metrôs também são importantes, sendo necessário respeitá-las.

Algo curioso? Em alguns locais do Japão, é proibida a entrada de pessoas com tatuagens. Então já sabe, né?

No vídeo, Jéssica ainda conta várias outras curiosidades que deixam qualquer brasileiro de boca aberta.

Confira o vídeo completo com os costumes proibidos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Lopes ᨏ Dicas de Viagem (@andarilhas)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!