Em construção, mais moderno aeroporto de Goiás contará com pista para aviões de grande porte

Instalações devem ter capacidade de receber aeronaves como Boeing 737-800 e Airbus A320

Davi Galvão - 14 de novembro de 2025

Antares Polo Aeronáutico tem entrega prevista para 2027. (Foto: Divulgação)

Com entrega prevista para 2027, o Antares Polo Aeronáutico, em construção em Aparecida de Goiânia, avança em um processo de modernização que deve elevar a capacidade operacional do aeroporto e consolidá-lo como o maior e mais moderno investimento aeroportuário em andamento no Centro-Oeste.

As intervenções abrangem a ampliação da pista principal, melhorias nas áreas de taxiamento e a criação de novos setores para manutenção e checagem de motores.

Com isso, o aeroporto ficará apto a receber aeronaves de grande porte, como Boeing 737-800 e Airbus A320.

A pista já foi estendida para 2 mil metros de comprimento e 30 metros de largura, com possibilidade de expansão futura para 2,4 mil metros por 45 metros, conforme a demanda.

Planos estruturados

De acordo com o superintendente de segurança e operações do Antares, João Marcos Coelho, a meta é preparar o empreendimento para operar voos comerciais e executivos em escala nacional e, mais adiante, internacional.

O projeto, elaborado com base em estudos da Infraway, especializada em infraestrutura aeroportuária, também prevê a instalação de uma área exclusiva para testes de motores e a ampliação das taxiways, agora com larguras entre 40 e 50 metros.

As melhorias estruturais aumentam a circulação interna e permitem a operação de aeronaves com envergaduras superiores.

A previsão de que o aeroporto comece a operar no primeiro semestre de 2027 só deve ser realizada após homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

