Em construção, mais moderno aeroporto de Goiás contará com pista para aviões de grande porte

Instalações devem ter capacidade de receber aeronaves como Boeing 737-800 e Airbus A320

Davi Galvão Davi Galvão -
Antares Polo Aeronáutico tem entrega prevista para 2027. (Foto: Divulgação) aeroporto
Antares Polo Aeronáutico tem entrega prevista para 2027. (Foto: Divulgação)

Com entrega prevista para 2027, o Antares Polo Aeronáutico, em construção em Aparecida de Goiânia, avança em um processo de modernização que deve elevar a capacidade operacional do aeroporto e consolidá-lo como o maior e mais moderno investimento aeroportuário em andamento no Centro-Oeste.

As intervenções abrangem a ampliação da pista principal, melhorias nas áreas de taxiamento e a criação de novos setores para manutenção e checagem de motores.

Com isso, o aeroporto ficará apto a receber aeronaves de grande porte, como Boeing 737-800 e Airbus A320.

Leia também

A pista já foi estendida para 2 mil metros de comprimento e 30 metros de largura, com possibilidade de expansão futura para 2,4 mil metros por 45 metros, conforme a demanda.

Planos estruturados

De acordo com o superintendente de segurança e operações do Antares, João Marcos Coelho, a meta é preparar o empreendimento para operar voos comerciais e executivos em escala nacional e, mais adiante, internacional.

O projeto, elaborado com base em estudos da Infraway, especializada em infraestrutura aeroportuária, também prevê a instalação de uma área exclusiva para testes de motores e a ampliação das taxiways, agora com larguras entre 40 e 50 metros.

As melhorias estruturais aumentam a circulação interna e permitem a operação de aeronaves com envergaduras superiores.

A previsão de que o aeroporto comece a operar no primeiro semestre de 2027 só deve ser realizada após homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias