Estados Unidos baniram essa marca, mas ela está fazendo sucesso e se tornou uma das mais promissoras do mercado

Isabella Valverde - 14 de novembro de 2025

O Maextro S800, sedã luxuoso fabricado na China e inspirado em grandes nomes do segmento de luxo da indústria automotiva, foi banido nos Estados Unidos (EUA) por “ameaçar o sistema”, mas está fazendo sucesso ao redor do mundo, se tornando até mesmo uma das marcas mais promissoras do mercado.

Para se ter uma ideia da tecnologia do veículo fabricado pela marca, um vídeo gravado por um influenciador mostra que ao entrar no carro, basta fazer um movimento com o braço para que a porta feche sozinha.

Quer mais privacidade? Passe a mão próximo ao vidro, que o veículo “insulfilma”, deixando os vidros escuros.

Amplo e completamente luxuoso, o carro conta até mesmo com uma massagem e aquecedor no banco, além de uma tela de cinema para curtir um filminho enquanto espera.

A marca é tão tecnológica, que possui quatro painéis de experiência, sendo um para o passageiro, um multimídia central, uma tela para o motorista acompanhar e um pequeno painel de led.

Se o celular estiver descarregando, basta colocar no carro que ele carrega, sem precisar de fios. O design futurista ainda é um charme a parte, conquistando até mesmo os motoristas mais exigentes.

O melhor? O Maextro S800 tem um preço acessível, custando aproximadamente R$ 501.960 na China. Porém, a notícia ruim é que ainda não tem previsão para chegar ao Brasil.

Confira um vídeo com os destalhes desse super carro:

