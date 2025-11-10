Hyundai anuncia investimento bilionário em carros movidos a hidrogênio e promete revolucionar o setor automotivo

Montadora coreana aposta na energia mais limpa do mundo e constrói fábrica avaliada em R$ 2,7 bilhões para carros movidos a hidrogênio

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

Hyundai começa a produzir carros a hidrogênio (Foto: Reprodução/ Freepik)

O futuro do transporte ainda está em disputa. Enquanto algumas montadoras apostam nos veículos elétricos e outras insistem na gasolina, a Hyundai decidiu seguir um novo caminho.

A empresa coreana investe pesado no hidrogênio, uma alternativa considerada por muitos especialistas como o combustível mais limpo e eficiente já testado no setor automotivo.

Um novo capítulo para a mobilidade sustentável

A marca, conhecida por sua ousadia tecnológica, confirmou a construção de uma fábrica de células de combustível de hidrogênio em Ulsan, na Coreia do Sul.

O projeto custará cerca de 930 bilhões de wons — o equivalente a R$ 2,7 bilhões — e deve iniciar as operações até 2027.

O novo complexo ocupará 43 mil m² em uma área antes usada para produzir transmissões de motores a combustão.

A estimativa é fabricar 30 mil unidades de células a combustível por ano, além de equipamentos eletrolisadores, essenciais para gerar hidrogênio de forma limpa e segura.

Concorrência direta com a Toyota

A Hyundai quer liderar a transição energética global e já se coloca como rival direta da Toyota, pioneira na tecnologia de células a combustível.

O objetivo é reduzir a dependência de fornecedores externos e tornar-se referência mundial em mobilidade movida a hidrogênio.

Enquanto a maioria das montadoras enfrenta queda nas vendas de elétricos a bateria, a Hyundai aposta em um modelo que promete maior autonomia, reabastecimento rápido e zero emissão de poluentes.

O combustível do futuro

A aposta da Hyundai mostra que o futuro dos carros pode estar além da bateria. O hidrogênio, quando usado em células de combustível, gera eletricidade sem liberar dióxido de carbono — apenas vapor d’água.

Essa característica coloca a tecnologia como uma das soluções mais promissoras para o transporte do futuro, unindo desempenho, sustentabilidade e inovação.

Um passo à frente no caminho da descarbonização

Com o projeto, a Hyundai não apenas desafia o mercado global, mas também redefine o que significa dirigir de forma sustentável.

Afinal, se o plano der certo, o carro do futuro pode não depender de tomadas nem de gasolina — e sim do elemento mais abundante do universo: o hidrogênio.

