Filhotes de onça-parda são resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Goiás; veja vídeo

Animais tem cerca de uma semana de vida e apresentavam boas condições de saúde

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
(Foto: Corpo de Bombeiros)

Dois filhotes de suçuarana (onça-parda), com cerca de uma semana de vida, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros na tarde da última quinta-feira (13), em Quirinópolis.

Segundo a corporação, os animais foram encontrados por um produtor rural dentro da propriedade dele, aninhados entre a vegetação, indicando provável abandono decorrente de um possível acidente envolvendo a mãe.

Os filhotes apresentavam boas condições de saúde e foram levados pelo homem até a sede da unidade.

A equipe iniciou os procedimentos de manejo conforme protocolos para a fauna silvestre e acionou os órgãos ambientais competentes, logo após contato com veterinários do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os animais receberam alimentação emergencial e foram devidamente acondicionados e transportados para a unidade do Cetas, em Goiânia, onde receberão atendimento técnico e cuidados especializados.

 

 

Gabriella Pinheiro

