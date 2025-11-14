Hotel mais antigo do mundo está aberto desde o ano 705 e ainda continua recebendo hóspedes
Um abrigo entre montanhas que recebeu imperadores e segue funcionando intacto há mais de mil anos
Imagine atravessar portas que foram abertas pela primeira vez há mais de 1.300 anos, e até hoje convidam hóspedes a passar a noite? Esse é o caso de um estabelecimento que não apenas resistiu ao passar dos séculos, mas continua atendendo visitantes no Japão.
A história parece de filme, mas é puramente real. Nesse cenário, cada parede, cada banho termal, guarda memórias que remontam ao ano de 705.
No coração das montanhas japonesas, esse hotel representa mais do que acomodação: é um testemunho vivo da persistência, da tradição e da hospitalidade que atravessa gerações.
Ele mostra que, mesmo em um mundo em constante mudança, há lugares que permanecem firmes, como se o tempo ali tivesse uma outra velocidade.
História
Nishiyama Onsen Keiunkan, fundado em 705 d.C. por Fujiwara no Mahito, ostenta o título de hotel mais antigo do mundo.
Situado ao pé das montanhas Akaishi, na província de Yamanashi, o estabelecimento nasce em plena era Keiun e é justamente por isso que seu nome inclui “Keiunkan”.
Mesmo após mais de mil anos, ele continua recebendo hóspedes que buscam não só descanso, mas imersão em história.
O hotel foi administrado por 52 gerações de uma mesma família antes de passar por mudanças de gestão recentemente. Suas águas termais brotam naturalmente da fonte Hakuho e correm direto para os banhos, mantendo um ciclo contínuo que se iniciou há séculos.
Apesar da sua antiguidade, o hotel não se recusa ao presente: reformas foram feitas, comodidades foram modernizadas, mas sempre respeitando a estética tradicional japonesa, com tatami, portas de papel, e banhos ao ar livre nas encostas das montanhas.
A experiência é um híbrido entre passado e presente, onde o silêncio das árvores e o fluxo da água termal compõem o cenário.
Mais do que um simples destino turístico, o Keiunkan é um símbolo de continuidade e resiliência. Ele sobreviveu a séculos de guerras, desastres naturais e mudanças sociais, provando que algumas instituições antigas resistem quando bem cuidadas e valorizadas.
Para quem busca algo mais do que uma estadia padrão, esse hotel oferece uma viagem no tempo e uma lembrança de que a tradição pode, sim, se renovar sem perder a essência.
Confira mais detalhes e uma tour por dentro dele:
