Disk cerveja em Anápolis vira cenário de caos após homem em surto invadir estabelecimento pelo telhado

Polícia Militar foi acionada para verificar a situação, ocorrida no Residencial Copacabana, região Sudoeste da cidade

Paulo Roberto Belém - 25 de outubro de 2025

Suspeito deixou estragos no telhado e em equipamentos do local. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou se deslocar na madrugada deste sábado (25) ao Residencial Copacabana, em Anápolis, após uma mulher relatar que um homem, de 34 anos, havia invadido um disk cerveja proferindo ameaças.

Conforme apurado pelo Portal 6, o suspeito teria invadido o estabelecimento pelo teto, danificando a estrutura do telhado.

Além disso, ele estaria armado com uma faca e dizia que iria matar o marido da mulher, provocando também uma “quebradeira” no local.

O motivo é que teria um homem sobre o telhado dela com uma faca nas mãos e dizendo que iria matar o marido dela.

Chegando no local, uma distribuidora de bebidas, os militares observaram que o suspeito estava em surto e precisou ser imobilizado pela guarnição.

Por conta da situação de invasão e danos materiais causados, o homem foi preso pela PM e encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, para a realização dos devidos procedimentos legais.

