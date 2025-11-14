IF Goiano abre cursos de especialização gratuitos, a distância e presenciais

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão
IF Goiano, Campus de Rio Verde. (Foto: Divulgação) cursos
IF Goiano, Campus de Rio Verde. (Foto: Divulgação)

O IF Goiano está com processos seletivos abertos para cursos gratuitos de especialização e aprimoramento profissional que começam em 2026.

No Campus Urutaí, são oferecidos os programas de Inteligência Artificial aplicada a Dados Corporativos e o Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária.

Já o Campus Iporá reúne duas opções voltadas à formação docente: Educação, Cidadania e Cibercultura (sendo este no formato EaD), além de Formação de Professores e Práticas Educativas.

Em Ipameri, a instituição disponibiliza o MBA em Gestão Estratégica de Negócios, voltado ao desenvolvimento de competências na área administrativa.

As inscrições para os cursos vão até o dia 19 de janeiro de 2026, com exceção ao aprimoramento em medicina veterinária, cujo prazo se encerra já no dia 23 de novembro.

Para conferir mais sobre cada oportunidade e critérios, os interessados podem conferir os respectivos editais através do site oficial do IF Goiano.

