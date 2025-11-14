Mini carros elétricos vendidos por menos que um iPhone estão fazendo sucesso na China

Pequenos, colorido, elétricos, visual infantil, eles chegaram para ficar e são febre de consumo em todos os cantos

Magno Oliver - 14 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram)

Você teria coragem de pagar o preço de um iPhone em um carro? Pois a China agora conta com essa possibilidade lançando seus mini carros elétricos para locomoção em seus centros urbanos.

As imagens são quase cinematográficas: micro-carros coloridos alinhados em vagas minúsculas andando nas ruas, filas nas portas de lojas e jovens tirando fotos junto ao porta-malas como se fosse moda.

O fenômeno ganhou corpo porque esses veículos oferecem o que muitos consumidores desejam hoje: preço baixo, operação elétrica simples e dimensões que resolvem o problema real do tráfego e do estacionamento nas cidades chinesas. Essa combinação transformou um modelo de nicho em uma presença cotidiana nas ruas.

O uso cotidiano desses mini-EVs é variado e surpreendente: além de servir como primeiro carro para jovens, eles caíram no gosto de entregadores de baixa distância, frotas de compartilhamento e consumidores idosos que buscam deslocamentos curtos e econômicos.

Em bairros densos das grandes cidades, eles viraram solução de “última milha” por oferecerem economia e acessibilidade, e por caberem onde carros maiores não cabem.

O vídeo mostra que as produções dos mini carros por lá trazem modelos com quatro vagas e entra para a categoria dos mini carros elétricos mais baratos do mundo.

Atualmente, quem lidera essa categoria é o Changli S1 Pro, que custa apenas R$ 9.000, um modelo mais barato que um iPhone aqui no Brasil.

Em seguida, aparece o modelo elétrico mais vendido na China, o Wuling. Ele custa cerca de R$ 23.000, vende em tanta escala de produção que é considerado o queridinho por lá.

Confira mais detalhes:

