Cobrança de estacionamento rotativo em Anápolis servirá para subsidiar transporte coletivo, anuncia prefeito

Sistema de estacionamento rotativo pago está em fase de reimplantação e tem o objetivo de organizar o uso das vagas públicas em regiões de grande movimento

Danilo Boaventura - 24 de outubro de 2025

Área azul no Centro de Caldas Novas. (Foto: Samuel Leão)

Durante a audiência de prestação de contas realizada nesta sexta-feira (24), na Câmara Municipal, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou que os valores arrecadados com a cobrança da chamada “área azul” serão destinados para subsidiar a tarifa do transporte coletivo na cidade.

O sistema de estacionamento rotativo pago está em fase de reimplantação e tem o objetivo de organizar o uso das vagas públicas em regiões de grande movimento, garantindo a rotatividade e democratizando o acesso aos espaços.

Márcio destacou que Anápolis é a única cidade de porte médio do país cujo transporte coletivo não conta com subsídio no diesel, o que contribui para que a tarifa local seja a mais cara do Brasil.

O prefeito ainda revelou que a empresa Urban, responsável pelo serviço, alega um déficit de cerca de R$ 3 milhões.

Com a nova destinação da receita da “área azul”, o município pretende reduzir parte dessa defasagem e, consequentemente, aliviar o peso da passagem para os usuários.

O chefe do Executivo anapolino também lembrou que o retorno do estacionamento rotativo é uma reivindicação antiga dos comerciantes, que veem no sistema uma forma de estimular o fluxo de clientes nas regiões centrais.

A expansão deve contemplar bairros como o Centro, Jundiaí, Jaiara e Recanto do Sol, conforme detalhado pelo diretor da presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Igor Lino.